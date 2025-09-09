Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?
Adı Fenerbahçe ile anılan Domenico Tedesco kim ve kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi saha dizilimini oynatıyor? Domenico Tedesco nereli? Domenico Tedesco'nun maç başına puan ortalaması ve başarıları nedir? Detaylar haberimizde.
Teknik Direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Domenico Tedesco transferinde sona yaklaştı. Domenico Tedesco ile ilgili tüm detaylar şöyle:
DOMENİCO TEDESCO KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
12 Eyl 1985 tarihinde İtalya'nın Rossano kentinde dünyaya gelen Domenico Tedesco, İtalya asıllı Alman teknik direktördür. 40 yaşındaki Tedesco, en son Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
DOMENİCO TEDESCO'NUN OYUN ANLAYIŞI
Domenico Tedesco, futbolda 4-2-3-1'lik diziliş planını uyguluyor.
DOMENİCO TEDESCO'NUN BAŞARILARI
Dominico Tedesco liderliğindeki Leipzig, 21/22 sezonunda Almanya Kupası'nın sahibi oldu.
DOMENİCO TEDESCO'NUN KARİYERİ VE MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMALARI
Belçika Millî Takımı
- Görev süresi: 22/23 (8 Şubat 2023) – 24/25 (17 Ocak 2025)
- Maç sayısı: 24
- Puan ortalaması: 1.75
RB Leipzig
- Görev süresi: 21/22 (9 Aralık 2021) – 22/23 (7 Eylül 2022)
- Maç sayısı: 38
- Puan ortalaması: 1.87
Spartak Moskova
- Görev süresi: 19/20 (14 Ekim 2019) – 20/21 (30 Haziran 2021)
- Maç sayısı: 54
- Puan ortalaması: 1.69
Schalke 04
- Görev süresi: 17/18 (1 Temmuz 2017) – 18/19 (14 Mart 2019)
- Maç sayısı: 75
- Puan ortalaması: 1.57
Erzgebirge Aue
- Görev süresi: 16/17 (8 Mart 2017) – 16/17 (30 Haziran 2017)
- Maç sayısı: 11
- Puan ortalaması: 1.82