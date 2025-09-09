Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

Teknik Direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Domenico Tedesco transferinde sona yaklaştı. Domenico Tedesco ile ilgili tüm detaylar şöyle:

DOMENİCO TEDESCO KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

12 Eyl 1985 tarihinde İtalya'nın Rossano kentinde dünyaya gelen Domenico Tedesco, İtalya asıllı Alman teknik direktördür. 40 yaşındaki Tedesco, en son Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

DOMENİCO TEDESCO'NUN OYUN ANLAYIŞI

Domenico Tedesco, futbolda 4-2-3-1'lik diziliş planını uyguluyor.

DOMENİCO TEDESCO'NUN BAŞARILARI

Dominico Tedesco liderliğindeki Leipzig, 21/22 sezonunda Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

DOMENİCO TEDESCO'NUN KARİYERİ VE MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMALARI

Belçika Millî Takımı

Görev süresi: 22/23 (8 Şubat 2023) – 24/25 (17 Ocak 2025)

Maç sayısı: 24

Puan ortalaması: 1.75

RB Leipzig

Görev süresi: 21/22 (9 Aralık 2021) – 22/23 (7 Eylül 2022)

Maç sayısı: 38

Puan ortalaması: 1.87

Spartak Moskova

Görev süresi: 19/20 (14 Ekim 2019) – 20/21 (30 Haziran 2021)

Maç sayısı: 54

Puan ortalaması: 1.69

Schalke 04

Görev süresi: 17/18 (1 Temmuz 2017) – 18/19 (14 Mart 2019)

Maç sayısı: 75

Puan ortalaması: 1.57

