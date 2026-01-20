Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı cezaevinde ziyaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sarı-lacivertli ekibin futbolcubu Mert Hakan Yandaş'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Tedesco'ya, tecrübeli futbolcu Çağlar Söyüncü de eşlik etti. Gazeteci Alper Yemeniciler'in aktardığı bilgilere göre, görüşmede Tedesco oyuncusuna moral verdi ve biran önce takıma dönmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede Mert Hakan'ın hocasına takımın performansından dolayı gurur duyduğunu söyledi ve kendisini tebrik etti.