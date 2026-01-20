Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı cezaevinde ziyaret etti

Giriş / Abone Ol
Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Tedesco, Mert Hakan Yandaş'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Spor
  • 20.01.2026 14:47
  • Giriş: 20.01.2026 14:47
  • Güncelleme: 20.01.2026 14:56
Kaynak: Spor Servisi
AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sarı-lacivertli ekibin futbolcubu Mert Hakan YandaşSilivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Tedesco'ya, tecrübeli futbolcu Çağlar Söyüncü de eşlik etti. Gazeteci Alper Yemeniciler'in aktardığı bilgilere göre, görüşmede Tedesco oyuncusuna moral verdi ve biran önce takıma dönmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede Mert Hakan'ın  hocasına takımın performansından dolayı gurur duyduğunu söyledi ve kendisini tebrik etti.

