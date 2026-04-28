Domenico Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılması yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık derbi yenilgisi ve şampiyonluk yarışında oluşan puan farkı, ayrılığın temel gerekçesi olarak öne çıkarıldı.

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, Tedesco’nun görev süresi boyunca yakaladığı puan ortalamasına rağmen kritik kayıpların belirleyici olduğu vurgulandı.

DERBİ MAĞLUBİYETİ VURGUSU

Özellikle derbi mağlubiyetinin ardından şampiyonluk ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalkması, karar sürecini hızlandıran ana etken olarak gösterildi.

Sport1, Tedesco’nun maç başına ortalama 2 puan yakaladığına dikkat çekerken Galatasaray yenilgisi sonrası şampiyonluk şansının neredeyse kalmadığını yazdı. Kicker ise sezon boyunca alınan beraberliklerin zirve yarışında belirleyici olduğuna vurgu yaptı.

DÖNÜM NOKTASI

Bild ve Sportschau gibi yayın organları, derbi mağlubiyetini “kararın dönüm noktası” olarak değerlendirirken, Fenerbahçe’nin bitime üç hafta kala liderin 7 puan gerisine düşmesinin teknik direktör değişikliğini kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

Tedesco’nun yaklaşık sekiz aylık Fenerbahçe kariyerinin ardından yeniden kulüpsüz kaldığına dikkat çekilirken, ayrılık süreci Avrupa basınında ortak bir çerçevede yorumlandı: Derbi yenilgisi ve kaçan şampiyonluk hedefi.