Domenico Tedesco'nun derbi planı belli oldu

Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray’ı Kadıköy’de ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde hedef, bir puan gerisinde yer aldıkları rakiplerini mağlup ederek liderliği yeniden almak.

Hafta boyunca camiada derbiye yönelik büyük bir seferberlik ilan edildi. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra’yı ziyaret ederek takıma destek verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco da ekibini mücadeleye hazırlarken oyuncularıyla yaptığı toplantıda maç planının ayrıntılarını paylaştı.

40 yaşındaki çalıştırıcının, karşılaşmanın anahtarının “sabır” olduğunu vurguladığı öğrenildi. Tedesco’nun futbolcularına, “Maç 90 dakika. Acele etmeyeceğiz. Oyun planımıza bağlı kalırsak istediğimizi alırız” şeklinde seslendiği aktarıldı.

Tedesco’nun ayrıca Beşiktaş ve Rizespor maçlarını örnek göstererek takıma güven aşıladığı ifade edildi. İtalyan teknik direktörün, “Geriye düşsek bile oyunu çevirebileceğimizi biliyoruz. Daha önce yaptık. Panik istemiyorum, sabırlı oynayıp doğru anlarda hamle yapacağız”

dediği kaydedildi.