Domenico Tedesco'nun kaderini belirleyecek toplantı başladı: Yolların ayrılması bekleniyor

Süper Lig'de haftanın açılış maçında lig sonuncusu Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile toplantısı başladı. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantı sonrasında Tedesco ve Özek'le yollar ayrılacak.

İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı. Kanarya, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı.

Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.