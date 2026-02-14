Domenico Tedesco'nun Trabzonspor karşısındaki oyun planı

Şampiyonluk yarışının kritik virajlarından birinde Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler için sezonun en önemli sınavlarından biri olarak görülen mücadelede hedef, üç puanla dönmek.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun karşılaşmaya yönelik planlarını galibiyet üzerine kurduğu öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İtalyan teknik adamın maç öncesi senaryolarında beraberlik ihtimali ön planda yer almıyor. Tedesco’nun takımını, kazanma odaklı ve cesur bir oyun anlayışıyla sahaya sürmesi bekleniyor.

TEMPOLU OYUN

Teknik heyetin, Kadıköy’de sergilenen baskılı ve tempolu oyun yapısını Trabzon deplasmanına da taşımayı hedeflediği ifade ediliyor. Yapılan analizlerde Trabzonspor’un savunma hattına özel olarak çalışıldığı, ön alan baskısıyla rakibi hataya zorlamanın ve topu hızlı kazanarak geçiş hücumlarını etkili kullanmanın planın merkezinde yer aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin bu mücadelede referans aldığı karşılaşma ise Süper Kupa finalinde Galatasaray’a karşı oynanan maç oldu. O karşılaşmada ortaya konan agresif pres, tempolu hücum organizasyonları ve topa sahip olma isteğinin, Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılması amaçlanıyor.

SKRINAR'A ÖZEL GÖREV

Öte yandan iki maçlık cezasını tamamlayan Milan Skriniar’ın yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Slovak savunmacının, Trabzonspor’un hücumdaki en önemli isimlerinden Paul Onuachu ile bire bir eşleşmesi öngörülüyor.

Teknik heyetin, hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Onuachu’ya karşı savunmanın merkezinde Skriniar’a özel bir rol verdiği öğrenildi.