Domenico Tedesco: "Ortalardan çok gol yiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dün 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco yedikleri golle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim problemimiz bu. Yapılan ortalardan çok gol yiyoruz. Çok fazla gol yiyoruz ortalardan. Biz bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince bunu yapamıyoruz.

Her ortayı durdurmak tabi kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yazık oldu bugünkü sonuç ama işin gerçeği bu. Problem ortayı yaptırmamız oldu."

"İSTEDİĞİMİZ HAMLELERİ YAPAMADIK"

İkinci yarıya başlarken kendilerini değişiklik yapmak zorunda hissettiklerini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:

"Bizim ilk başta yaptığımız plan ikinci yarıya başlarken Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. İkinci yarıya başlarken sistem değiştirmek zorunda kaldık. İki forvet olarak kendileriyle oynamak istedik.

Devrede 2 değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu şekilde karar vermek zorunda kaldık. Oyuncu değişikliklerini erken kullanmak, istediğimiz değişiklikleri yapamamamıza neden oldu. Baştaki fikrimiz Kerem'i son bölümde oyuna sokmaktı ama değişiklik hakkınız dolduğunda sizler için kolay olmuyor."

"ÇOK FAZLA SAKAT OYUNCU VAR"

Takımda birçok sakat oyuncu olduğunu aktaran Tedesco şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çağlar ve Oosterwolde bir süre olmayacak. Ederson ve Talisca'nın da sakatlıkları var. İçinde bulunduğumuz durum bu ama yapmamız gereken mevcut koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmak.

Milli araya kadar çözüm bulmamız ve puanlar almamız gerekiyor. Oyuncularıma da söyledim, saklanamayız. Hepimiz hayal kırıklığı yaşıyoruz dedim oyuncularıma. Hayal kırıklığı normal ama oyuncularıma şunu söyledim kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben trenin lokomotifi olarak bu gücü oyuncularıma vereceğim."