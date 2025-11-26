Domenico Tedesco stoperde kimin oynayacağını açıkladı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco ve oyuncu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Ferencváros karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Teknik direktör Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının önemine vurgu yaparak, “Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maçtır. Ferencváros şu anda üst sıralarda ve bunu hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, stoper rotasyonunda ise Skriniar'ın yanında genç Yiğit Efe'nin oynayacağını açıkladı. Todesco, "Yiğit Efe'nin sırası geldi. Genç ve güçlü bir Türk futbolcu, çok akıllı. Karagümrük'teki maçlarını izledim" dedi.

“EKSİKLER PROBLEM DEĞİL, BİZ HAZIRIZ”

Tedesco, cezalı ve eksik oyuncuların takımı olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, “Tüm oyuncular eşit ve her maç başka bir oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız.” dedi.

Milli takım dönüşlerinin ritim kaybı yaratmadığını söyleyen Tedesco, “Milli takıma giden oyuncu sayısıyla alakalı. Bizde 12 oyuncu gidiyor, 8’i oynuyor. Oynadıkları için ritim kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir, bizim için pozitif bir durum.” şeklinde konuştu.

Eksiklerin oyunun bir parçası olduğunu söyleyen Tedesco, geniş kadroya güvendiklerini belirtti: “Çok fazla maç oynandığında eksikler olması normal. İyi bir kadromuz var, genç oyuncularımız da hazır. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir.”

Maçın taktiksel boyutunu değerlendiren Tedesco, rakibin ortalar ve arkaya koşularla etkili olduğuna dikkat çekti: “Vargas hava toplarında çok iyi bir oyuncu. Ortaları ve ceza sahasındaki temas oyununu iyi savunmalıyız. Topu uzaklaştırırken nasıl hareket etmemiz gerektiğini konuştuk ve çalıştık”

Tedesco, genç oyuncu Levent Mercan’ın ilk 11’de yer alma ihtimaline ilişkin, “Evet, onu yarın ilk 11’de görebiliriz.” açıklamasını yaptı. Rakibi değerlendiren Tedesco, “Ferencváros, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Naby Keita gibi önemli oyunculara sahipler. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız.” dedi.