Domenico Tedesco'yla yapılan toplantının ayrıntıları ortaya çıktı

Süper Lig’de Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe’de yenilginin ardından yönetim ve teknik heyet arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, karşılaşmanın ardından statta acil kodlu bir toplantı yaptı. Lider Galatasaray’ın 7 puan gerisine düşülmesi sonrası yapılan görüşmelerde takımın mevcut durumu ele alındı.

Ertesi gün kulüp binasında yapılan toplantıda Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek bir araya geldi. Görüşmenin ardından teknik direktör Tedesco ile yola devam edilmesi yönünde karar alındı.

TEDESCO’DAN BAŞKANA TELEFON

Öte yandan son dönemde kulüp içinde yaşanan bazı gelişmeler de gündeme geldi. İddialara göre teknik direktör Domenico Tedesco, Başkan Sadettin Saran’ın Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duydu.

Saran’ın “Futboldan memnun muyuz, çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız” sözlerinin ardından Tedesco’nun başkanı telefonla arayarak durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öne sürüldü.

Haberde, Tedesco’nun görüşmede “Bu açıklamalarınızla hem ben hem de oyuncularım zor durumda kaldı” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

TRANSFER STRATEJİSİ DE GÜNDEMDE

Gündeme gelen bir diğer konu ise ara transfer dönemindeki transfer stratejisi oldu.

Fenerbahçe’nin En-Nesyri ve Duran’ın ayrılığının ardından Sörloth, Lookman ve Nunez gibi isimlerle temasa geçtiği ancak golcü transferinden vazgeçerek önceliği N’Golo Kante transferine verdiği ileri sürüldü.

Bu kararda Sportif Direktör Devin Özek’in yönetime sunduğu raporun etkili olduğu iddia edilirken söz konusu süreçte kulüp içindeki transfer planlamasının da tartışıldığı belirtildi.