Domenico Tedesco’dan istifa sorusuna yanıt

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında yöneltilen istifa sorusuna yanıt verdi.

Maç sonrası düzenlenen toplantıda “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuyla karşılaşan Tedesco, böyle bir ihtimali gündeminde olmadığını ifade etti.

"İŞİME DEVAM EDİYORUM"

Deneyimli teknik adam, soruya “Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Ligde daha uzun bir süre olduğunu belirten Tedesco sözlerini şöyle sürdürdü:

DERBİ HAKKINDA KONUŞTU

"Galatasaray, pazar günü kazanamadı. Henüz Gençlerbirliği ile oynamadılar. Onlar da ligde kalmak için savaşıyorlar, orada oynamak kolay değil.

Sonrasında güzel bir derbi olacak. Her şeyimizle orada olacağız. Üzerimizde bir baskı olmayacak. Kupa da bizim için çok önemli. Kazanma ihtimalimiz olan her kupayı istiyoruz. Konyaspor da diğer rakiplerimiz gibi iyi bir dönemden geçiyor"