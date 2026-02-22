Domenico Tedesco’dan Kasımpaşa maçı öncesi oyunculara mesaj

Avrupa Ligi’nde Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Nottingham Forest’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını zora sokarken, teknik direktör Domenico Tedesco takımın moralini yeniden yukarı çekmek için harekete geçti.

Karşılaşmada beklenen performansı sahaya yansıtamayan futbolcularıyla bire bir görüşmeler yapan Tedesco, Nottingham Forest maçının artık geride kaldığını ve tüm odağın Süper Lig’e çevrilmesi gerektiğini dile getirdi.

"KIRILMA ANI OLABİLİR"

Genç teknik adam, önlerindeki Kasımpaşa maçının sezonun kırılma anlarından biri olabileceğini vurguladı.

Zirve yarışında Galatasaray’ı yakından takip ettiklerini hatırlatan Tedesco, henüz rakipleriyle ikinci maçın oynanmadığını belirterek, yarışın hâlâ kendi ellerinde olduğunu ifade etti. Galatasaray’ın hafta sonunda yaşadığı puan kaybının ardından sarı-lacivertli takımda morallerin yükseldiği öğrenildi.

“Kazanırsak puanlar eşitlenecek” diyen Tedesco’nun, oyuncularına “Bu bizim için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmalıyız” mesajını verdiği aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Tedesco yönetiminde dün yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar dışında tüm futbolcular katıldı. Çalışmada, Kasımpaşa maçının taktik planı üzerinde durulduğu belirtildi.