Domenico Tedesco’dan, Vitor Pereira sorusuna yanıt

Avrupa Ligi play-off turunda yarın Nottingham Forest ile oynanacak maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tedesco’nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar; rakibin yeni teknik adamı Vitor Pereira sonrası “belirsizlik”, Fenerbahçe’nin taktik esnekliği ve yoğun fikstürde maç maç ilerleme vurgusu oldu.

“Vitor Pereira’ya mesajınız var mı?” sorusuna Tedesco, “Hayır. Çünkü maç Tedesco ile Pereira arasında değil. Sahada hocaların değil, takımların maçı olacak” yanıtını verdi.

“FENERBAHÇE’DE MUTLUYUM”

Sözleşme ve geleceğiyle ilgili sorulan “Uzun yıllar Fenerbahçe’de kalmak ister misiniz?” sorusuna ise Tedesco, net bir cevap vermekten kaçınarak fikstüre işaret etti.

Genç tenkik adam, “Fenerbahçe’de çok rahatım, kulübe ve taraftarlara karşı sevgi doluyum. Ama bu sadece bana bağlı değil. Şimdi Forest, Kasımpaşa, tekrar Forest… Antalya ve Gaziantep var, bir de önemli kupa maçı… Öncelik hoca değil, Fenerbahçe’nin maçları kazanması” dedi.

“SİSTEM DEĞİŞEBİLİR”

Nottingham Forest’ı fizik gücü ve dikine oyunu üzerinden tarif eden Tedesco, “Çok fazla orta yapıyorlar, uzun top kullanıyorlar. Zor bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

Taktik sorularına ise “Oyuncularım farklı sistemlerde oynayabiliyor. Rakibe göre değişebilir. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk” yanıtını verdi.

“MARKET DEĞERİ HER ŞEY DEĞİL”

Forest’ın kadro değerine ilişkin hatırlatmada Tedesco, piyasa değerlerinin her şeyi anlatmadığını söyledi:

“İngiltere’de fiyatlar çok yüksek. Market değeri bir kaliteye işaret eder ama futbol bu kadar kolay değil. Yeni hocası olan bir takımı analiz etmek zor; sistem değişir ama oyuncular değişmez. Son iki günde oyuncuların bireysel profillerine odaklandık.”

Forest’ın teknik adam değişikliğiyle farklı bir motivasyon yakalayabileceğini belirten Tedesco, “Yeni hoca geldiğinde az oynayanlar kendini göstermek ister, sınırlarını zorlar. Ne olacağını bilmiyoruz. Daha önce dörtlü oynuyorlardı, Pereira çoğunlukla üçlü oynatıyor. Biz her ikisine de hazırız” dedi.

“FORMASYON DEĞİL, KALİTE BELİRLEYİCİ”

Sistem tartışmalarına da değinen Tedesco, “Bir dahi olmaya gerek yok. Çok iyi orta saha oyuncularımız var. ‘Elmas’ orta saha fikirlerden biriydi. 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz, bazen üçlü de olabilir. Formasyondan çok oyuncuların sahada rahat olması ve kalite önemli” ifadelerini kullandı.

Tur şansı sorusuna ise “Yüzde 90 da olsa yüzde 10 da olsa her şeyimizi vermeliyiz. Yaklaşımımız kazanmak. Sıfır hata olmalı, yoksa cezalandırırlar” yanıtını verdi.

Tedesco, yeni transfer Sidiki Cherif için “potansiyeli yüksek, güçlü, baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu” derken; Kerem’in baskı altında zor dönemler geçirdiğini, ancak pres gücü ve koşularıyla takıma katkısının değerli olduğunu vurguladı.

Mert Müldür’le ilgili olarak “Ben geldiğimden beri antrenman kaçırmadı… motorumuz gibi, sürekli gidip geliyor” ifadelerini kullanan Tedesco, Archie Brown’ın kadroda olacağını ancak çok dakika beklemediğini söyledi. Edson Alvarez için de ameliyat kararını doğruladı.

Yoğun seyahat programı sorusuna ise Tedesco, “Deplasmanlara yürüyerek değil uçakla gideceğiz. Dinlenme ve uyku sürelerini iyi ayarlayacağız. Bu takvimi biliyorduk, yeni değil” diyerek rotasyonun maç yoğunluğuna göre şekilleneceğinin işaretini verdi.