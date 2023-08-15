Dominik Cumhuriyeti'nde çarşıda meydana gelen patlamada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nin San Cristobal kentinde bulunan çarşıdaki bir fırında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 65 kişi de yaralandı.

CNN'in haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, "Old Marketplace" olarak bilinen çarşıdaki bir fırında yaşanan patlamada 3 binanın tamamen yıkıldığı bildirildi.

Patlamada ölü sayısının 12'ye yükseldiği, 65 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaklaşık 55 kişiye de ulaşılamadığı aktarıldı.

San Cristobal Valisi Pura Casilla, yaptığı açıklamada, patlamanın iş yerlerinin yoğun olduğu bir alanda meydana geldiğini ve kent merkezine yakın iş yerlerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.