Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini Abinader kazandı
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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı seçimini mevcut Devlet Başkanı Luis Abinader kazandı.
Sandıkların yüzde 50'sinin açılması neticesinde elde edilen sonuçlara göre, Devlet Başkanı ve Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Abinader, oyların yüzde 58,85'ini alarak devlet başkanı seçildi.
Halk Gücü (FP) adayı eski Devlet Başkanı Leonel Fernandez yüzde 26,9 ve Dominik Kurtuluş Partisi'nin (PLD) adayı mevcut Santiago Belediye Başkanı Abel Martinez ise yüzde 10,72 oy aldı.
Abinader'in siyasi rakipleri Fernandez ve Martinez, yenilgiyi kabul ederek devlet başkanını seçim zaferinden ötürü kutladı.