Dominik Cumhuriyeti'ni vuran Franklin fırtınasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Dominik Cumhuriyeti'nin güneyini vuran Franklin tropikal fırtınasının neden olduğu şiddetli sel ve toprak kaymalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin üzerinde bulunduğu Hispaniola adasında karaya vuran Franklin tropikal fırtınası, ülkede şiddetli sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Acil Durum Operasyon Yöneticisi Juan Manuel Mendez, yaptığı açıklamada, istisnasız tüm vatandaşların evlerinde veya sığınaklarda olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, başkent Santo Domingo'nun batısındaki San Cristobal kentinde sel sularına kapılan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, aynı şehirde meydana gelen toprak kaymalarından dolayı 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer, 350'den fazla kişinin sığınaklarda olduğunu açıkladı.