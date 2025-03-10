Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor yarışmacılarının evini yıkmış: Gerekçe 'kaçak yapı'

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Survivor programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri, programın çekildiği adaya gelerek Sema ve Batuhan isimli yarışmacıların evlerini yıktı.

Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları evleri "kaçak yapı" oldukları gerekçesiyle söz konusu evlere el koydu ve yıkım işlemi başlattı.

Sema isimli yarışmacı, "Şimdi yeni bir ev yapacağız. Yapmak zorundayım çünkü ben kendime ait bir yerde yaşamayı seviyorum" dedi.