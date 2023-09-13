Domuz avında kaza kurşunuyla vuruldu: 1 ölü 1 yaralı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde domuz avında 2 kişi av tüfeğiyle kazayla vuruldu, birisi hayatını kaybederken, biri yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda domuz avına çıkan Nail Akın (72) çalılıklarda hareketlilik görünce tüfekle ateş etti. O esnada çalıların orada bulunan Tahsin Şen (27) ve Ergün Akın göğsünden yaralandı. Kalbine saçma kurşunları isabet eden 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybederken, Ergün Akın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.