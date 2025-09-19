Domuz bağcıları dinlemeyeceğiz

Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek’in konuşması, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda tartışma yarattı. Şimşek, DEM Parti’nin komisyon üyelerinin toplantıyı terk etmesine yol açan konuşmasında, “Devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK’nin de Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz” dedi.

Şimşek, salonda gerilime neden olan konuşmasında özetle şunları kaydetti: “PKK Kürt halkının inancına savaş açtı, neden hiç gayrimüslim katledilmedi? PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir. Hepsi katledilirken halka ajan, hain hatta asker olduklarını söylediler. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim çıkmadı. Ben demiyorum onlar öldürülsün. Ama niye özellikle camiler basılıyor?”

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç da “Bu dille barış yapılabilir mi? Şimdiye kadar tahammül ettik, siz kandan besleniyorsunuz, utanın, kan dökücüler. Allah belanızı versin” diye bağırdı.

DEM Partili Cengiz Çiçek de “Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz” diye konuştu. DEM Partilileri, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu sakinleştirmeye çalıştı. Seslerin yükselmesinin ardından DEM Partili komisyon üyeleri komisyonu terk etti.

CHP milletvekilleri Salih Uzun ve Umut Akdoğan ise Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD)’ı dinlememeyi tercih ettiklerini ifade ederek konuşmanın başladığı an salondan ayrıldı.

Gerginliğin ardından söz alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır” görüşünü dile getirdi.

Tartışmanın ardından Medrese Âlimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmasına geçildi.