Domuz eti nasıl anlaşılır? Domuz eti ve dana eti arasındaki farklar

Domuz eti ve dana eti arasındaki farklar araştırması yurttaşın gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024'teki incelemelerinde çok sayıda firmada domuz etine rastlanmasının ardından Domuz eti nasıl anlaşılır araştırması hız kazandı. Peki, Domuz eti nasıl anlaşılır? İşte, Domuz eti ve dana eti arasındaki farklar!

DOMUZ ETİ NASIL ANLAŞILIR?

Domuz etini anlayıp tespit etmek için etin kokusu ve pişirme yöntemi belirleyicidir. Domuz eti kokusu pişerken kendine ait daha ağır bir koku etrafa yayar. Pişirme yöntemi olarak ise diğer et çeşitlerine kıyasla daha fazla pişmesi gereken bir et türüdür.

DOMUZ ETİ VE DANA ETİ ARASINDAKİ FARKLAR

Domuz eti ve dana eti arasındaki farkları çıplak gözle gözlemleyebilmek için etin kokusuna, dokusuna, yağına, liflerine ve rengine bakılır. Domuz eti ve dana eti arasındaki farklar şu şekildedir:

RENK FARKI

Dana eti domuz etine kıyasla daha koyu kırmızı renktedir. Domuz eti ise çiğ, pişmemiş haliyle dana etinden daha açık kırmızı renktedir.

LİF FARKI

Dana eti domuz etine kıyasla daha lifli bir ettir ve bu lifler çıplak gözle tespit edilebilir. Dana etinin lifleri daha kalın ve sıkıdır. Domuz etinin lifleri ise daha ince ve aralıklı yapıdadır.

YAĞ FARKI

Dana etinin yağı daha sert, yoğun ve kalındır. Domuz eti yağı ise oldukça yumuşaktır.

DOKU FARKI

Dana eti, domuz etine göre dokusu daha sert ve yoğundur. Domuz etiyse dana etinin yanında daha yumuşak kalır. Dokunarak bile anlaşılabilecek farkı yerken de anlayabilirsiniz. Dana eti çiğnendiğinde daha sertken domuz eti daha yumuşaktır.

KOKU FARKI

Koku farkı dana eti ile domuz etini birbirinden ayırmanın en etkili yoludur. Domuz eti dana etine kıyasla balığı andıran bir kokuya sahiptir.