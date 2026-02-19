Domuz eti sahnesi gündem olmuştu: "Aynı Yağmur Altında" dizisinde yeni gelişme

Hülya Avşar'ın başroller arasında yer aldığı "Aynı Yağmur Altında" isimli dizi, ikinci bölümde yer alan domuz eti sahnesiyle gündem olmuştu. Dizinin olay yaratan bölümü daha fragmanı yayınlanınca sosyal medyada olay olurken gelen tepkiler dizinin yazım ekibinde değişime neden oldu.

ATV'deki yayınlanan dizide Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği "Tülin" karakteri, masasında ağırladığı muhafazakâr Müslüman bir aileye akşam yemeğinde domuz eti ikram etti. O sahne, 'toplumu kutuplaştırma projesi' diye yorumlanırken sosyal medyada sert yorumların ardı arkası kesilmedi.

DOMUZ ETİ SAHNESİ ELEŞTİRİLDİ

Tartışmalara sebep olan sahnede Hristiyan bir karakterin de masada yer alması sebebiyle domuz eti ikram edildiği ifade edilirken Türk Ortodoks Topluluğu Olay yaratan sahne sonrası yazılı bir açıklama yaparak, “Türkiye'de mütedeyyin çevrelerde ‘içki içen Müslüman’ örnekleri görülebilir; ancak istisnalar dışında seküler çevrelerde dahi ‘domuz eti yeme’ yaygın bir gerçeklik değildir. Biz Hristiyan Türkler bile çok nadiren domuz eti yeriz. Müslüman komşumuza ise asla domuz eti ya da alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?” dedi.

"Muhafazakâr-seküler çatışması" yaratmak için yazıldığı eleştirilerine neden olan sahne sonrası yapımcıdan gelecek yanıt merak konusu olurken sahnenin faturasının senaryo ekibine kesildiği ortaya çıktı. Senaryo ekibine takviye yapıldı.

YENİ İSİM GELDİ

Eleştirilerin hedefi haline gelen 'Aynı Yağmur Altında' dizisinin senaryo ekibi genişletildi. Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, 'Yalı Çapkını' dizisinin de senaristliğini üstlenen Mehmet Barış Günger kadroya dahil oldu.