Domuz eti sahnesi gündem olmuştu: "Aynı Yağmur Altında" dizisinin reytingleri çakıldı

Hülya Avşar'ın başrolünde oynadığı ve ikinci bölümdeki 'domuz eti' sahnesiyle gündem olan "Aynı Yağmur Altında" isimli dizinin reytingleri çakıldı.

ATV'de pazartesi akşamı yayınlanan dizide, Mine Çayıroğlu’nun oynadığı Tülin karakterinin, muhafazakâr bir aileye domuz eti ikram ettiği sahne oldukça tartışılmış ve tepki çekmişti.

TÜM GRUPLARDA DİBE VURDU

Kamuoyundaki tepki dizinin reytinglerine de yansıdı. Pazartesi akşamı 3'üncü bölümü yayınlanan dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında büyük düşüş yaşadı. İlk 10'da yer alamayan "Aynı Yağmur Altında"nın reyting oranları şöyle şekillendi:

Total: 1.85

AB: 1.34

ABC1: 1.70

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Reytinglerdeki bu sert düşüşün ardından kanal yönetimi, dizinin gününü değiştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre dizi, 4'üncü bölümünden itibaren Pazar akşamları ekrana gelecek.

Fragmanı yayınlandıktan sonra uzun süre tartışılan dizi sosyal medyada gündem olurken gelen tepkiler dizinin yazım ekibinde değişime neden olmuştu.