Domuz gribi vakaları arttı, aciller doldu

Haber Merkezi

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis, son dönemlerde gerek servis yatışlarında gerekse yoğun bakım yatışlarında artış olduğunu belirterek ‘‘İnfluenza yani halk arasında bilinen ismiyle grip ani başlayan ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, kaslarda ağrı ile seyreden bir enfeksiyondur. En sık gördüğümüz influenza A’dır’’ dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ise şu anda grip salgınının devam ettiğine, en çok da H1N1 denilen domuz gribi olarak bilinen türe rastlandığına dikkat çekti.