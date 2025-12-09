Don Kişot ile İnce Memed

Sertaç ÇELİK

Ressam Haydar Özay’ın yeni sergisinin açılışı 10 Aralık saat 19.00’da. “Don Kişot’tan Trenli Resim’e, Petöfi’den İnce Memed’lere Edebiyat ve Tarih Portreleri” başlıklı sergi, 30 Aralık’a kadar Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde görülebilecek.

Sanatçının hem son dönem çalışmalarından hem de önceki yıllara yayılan üretiminden seçilmiş eserlerin yer aldığı sergi, Özay’ın resimsel dünyasını oluşturan geniş edebi ve tarihsel referansları bir araya getiriyor.

Ressam Haydar Özay’ın sergisinin en dikkat çeken işleri arasında, 1997-2002 arasında tamamlanan ve Özay’ın imza eserlerinden biri hâline gelen “Trenli Resim” yer alıyor. Zaman katmanlarını aynı sahnede buluşturan bu büyük boyutlu tuval, kalabalıklar, kırık çerçeveler ve kıyı manzarasıyla sanatçının görsel hafızasında önemli bir yer tutuyor.

Cervantes’in ölümsüz karakteri Don Kişot, sergide özel bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Rüzgâra karşı duran bu kült karakter, Özay’ın ilk kez sergilenecek yeni resimleriyle farklı bir yorum kazanıyor.