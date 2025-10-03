Don Kişot yollara düştü

Kültür Sanat Servisi

Tiyatro sezonun merakla beklenen prodüksiyonu Don Quixote (Don Kişot) Müzikali seyirciyle buluştu. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un ilk kez aynı sahneyi paylaştığı müzikalin Zorlu PSM’de 30 Eylül Salı günü gerçekleşen prömiyeri yoğun ilgi gördü.

Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan bu prestijli müzikalin yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olan oyunda toplam 80 kişi görev alıyor.

BÜYÜLEYİCİ PERFORMANS

Don Quixote karakterini Selçuk Yöntem, Aldonza’yı Zuhal Olcay ve Sancho Panza’yı Cengiz Bozkurt canlandırıyor. İlk kez aynı sahneyi paylaşan Yöntem, Olcay ve Bozkurt büyüleyici performanslarıyla unutulmaz bir oyunculuğa imza atıyorlar.

Yöntem oyuna dair şu ifadeleri kullandı: “Yine çok iddialı bir proje ve usta isimlerle sezona giriş yapıyoruz. Don Kişot, konusu itibarıyla dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri. Kadromuz çok güzel, birbirinden değerli oyuncularla süslü. Umarım güzel bir sezon olur.”

YOĞUN İLGİ

İlk gün gösterimine Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Özge Gürel, Hande Soral, İsmail Demirci, Sedef Avcı, Oya Başar, Serkan Keskin, Şebnem Sönmez, Deniz Barut, Devrim Nas, Özge Özder, Özlem Öçalmaz gibi pek çok tanınmış isim de katıldı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık müzikalin sonunda sahneye çıkarak şunları söyledi: “Tıpkı Don Kişot gibi ideallerimizin, hayallerimizin peşinden koşarak, zorluklarla savaşarak, diken elimizi kanatmadan güle ulaşamayacağımızı bilerek geldik buralara… Bu siz değerli izleyicilerimiz sayesinde oldu. Gönülden teşekkür ediyorum.”

GENİŞ TURNE PROGRAMI

İstanbul’da seyirci ile ilk kez buluşan müzikal, ekim, kasım, aralık aylarında İstanbul ve Ankara’da seyirci ile buluşmaya devam edecek.

Dev yapım 12-13-14-17 Ekim’de Zorlu PSM ve 24- 25-26 Ekim’de Ankara ATO Congresium Sahnesinde. Ardından yeniden İstanbul’a gelecek olan oyun 10-19-20 Kasım’da Zorlu PSM’de, 25 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, 2-3-26 Aralık’ta Zorlu PSM’de, 16 Aralık’ta ise yine Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot’tan (Don Quixote) uyarlanan müzikalin konusu La Mancha'da yaşayan alt tabaka soylu olan Alonso Quixote’nin maceralarına odaklanıyor. Quijano, okuduğu şövalye romanslarına kendini öyle kaptırır ki Don Kişot de la Mancha adını alarak gezgin bir şövalye olmaya karar verir. Yanına da komşusu Sancho Panza'yı vali yapma vaatleriyle alıp her şeyini geride bırakarak yollara düşer. Yel Değirmenleri’ne karşı savaş açar. Don Quixote, bize hayal etmenin gücünü, umudun direncini ve iyilikle değişen bir dünyayı hatırlatıyor.