Don olayının bilançosu ortaya çıkıyor: Yozgat çiftçisi endişeli

Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan zirai don, üreticiyi ağır bir yıkımla baş başa bıraktı. Neredeyse her ilde meyve ve sebze üretimi büyük oranda zarar görürken, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hâlâ çiftçinin yarasını saracak bir destek açıklaması gelmedi.

Hem üretici hem de muhalefet, kredilerin faizsiz ertelenmesi, sulama ve tarım girdileri için destek çağrıları yapmaya devam ediyor.

Yozgat’ta geçtiğimiz hafta yaşanan ani don olayının ardından hasar tablosu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Ani sıcaklık düşüşü yüzlerce dönüm buğday tarlasını etkileyerek çiftçileri büyük bir zararla karşı karşıya bıraktı. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle birlikte buğdaylarda ürün kaybı olması öngörülüyor.

Yozgat’ın Azizlibağları Mahallesinde sararan tarlalar, çiftçinin durumunu gözler önüne serdi. Çiftçiler tarlalarındaki durumu kontrol ederken öte yandan da ürünlerin en az hasarla kurtulması için ilaçlama ve vitamin desteği çalışmaları yapıyor.

"ŞU AN GÖRÜNÜRDE YÜZDE 20-30 KAYIP VAR"

20 yıldır çiftçilik yapan Ömer Çetintaş, baba mesleğini sürdürürken bu sezon yaşadığı sıkıntılardan söz etti. "13-14-15 Nisan tarihlerinde olan don olayında sıcaklık eksi 12 derecelere düştü. Ekinlerimizde sararma oldu. Tedbir amaçlı olarak şu anda vitamin atmaya uğraşıyoruz. Ne kadar kurtarabilirsek artık. Şu an görünürde yüzde 20-30 kaybımız var. Köklerde de sorun var. Buğday, arpa, nohut yetiştiriyoruz. Babamla birlikte ortalama bin dönüm arazi ekiyorum" dedi.

"İLK EKİLEN EKİNLER ÇOK DAHA FAZLA ETKİLENDİ"

Çetintaş zararın bilançosunu anlatırken ayrıca "Don olayı az değil. İlk ekilen ekinleri daha fazla etkiledi. Ekin sapa bindiği için daha çok zarar vermiş ekine. Bizimkiler biraz kurtarmış gibi. Köklere inmiş. Yüksek ekinlerin tabanlarına kadar zarar var" ifadelerine yer verdi.