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Donald Trump 13-16 Mayıs'ta Orta Doğu turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs'ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Ziyaretlerin detayları henüz paylaşılmadı.

Dünya
  • 23.04.2025 09:32
  • Giriş: 23.04.2025 09:32
  • Güncelleme: 23.04.2025 09:35
Kaynak: AA
Donald Trump 13-16 Mayıs'ta Orta Doğu turuna çıkıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti.

Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.

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