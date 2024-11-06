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Donald Trump'a ilk tebrik Netanyahu'dan geldi

ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'a ilk tebrik İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, "Tarihin en büyük geri dönüşü için tebrikler" dedi.

Güncel
  • 06.11.2024 11:14
  • Giriş: 06.11.2024 11:14
  • Güncelleme: 06.11.2024 11:19
Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump'a ilk tebrik Netanyahu'dan geldi

Gazze'de on binlerce insanın katleden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı tebrik etti.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Donald Trump ve eşi Melenia Trump ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşü için tebrikler" dedi.

Netanyahu, şöyle devam etti: "Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor."

Binyamin Netanyahu, açıklamasında, "Bu büyük bir zaferdir!" ifadelerini kullandı.

ABDde başkanlık seçimleri: Trump zaferini ilan etti
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