Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıdan yeni detaylar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıdan yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın kullandığı AR-15 marka silah, M16 marka silahın yarı otomatik sivil modeli olduğu belirtildi. Saldırganın bulunduğu çatının, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede olduğu ifade edildi.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Associated Press'in aktardığına göre saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SALDIRGANIN KULLANDIĞI SİLAH

Buna göre, saldırganın kullandığı AR-15 marka silah, M16 marka silahın yarı otomatik sivil modeli olduğu belirtildi.

'150 METRE MESAFE' DETAYI

Sosyal medyada yayımlanan videolara göre, Trump'ın mitinginin yapıldığı alanın kuzeyindeki bir üretim tesisinin çatısında bulunan gri kamuflaj giymiş bir adamın cansız bedeni görülüyor.

Saldırganın bulunduğu çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 150 metre mesafede ve bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor.

Fotoğraf: New York Times

Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti.

Analize göre, bu veriler, saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabildiğini gösteriyor.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan iki emniyet yetkilisi, ABD Gizli Servisinin, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğunu aktardı.

Yetkililer, Gizli Servisin kesin nişancı ekibi ile karşı saldırı ekibinin saldırı sırasında mitingde bulunduğunu ifade etti.

'GÜVENLİK ZAFİYETİ' TARTIŞMASI

Öte yandan İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, Bakanlığın ve Gizli Servisin silahlı saldırıyı soruşturmak üzere kolluk kuvvetleriyle çalıştığını söyledi.

Mayorkas, başkan adaylarının ve seçim kampanyası kapsamında yürütülen etkinliklerin güvenliğini sağlamanın en hayati önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Mayorkas, "Bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Gizli Servisi bugün gösterdikleri hızlı eylemden dolayı takdir ediyoruz. Başkan Biden, eski Başkan Trump ve kampanyalarıyla irtibat halindeyiz, onların emniyet ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

BBC'nin haberine göre de Trump'ın mitingde uğradığı saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı.

SALDIRGANIN CUMHURİYETÇİ OLARAK KAYDI VARMIŞ

Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce bağış yaptığı belirlendi.

CNN'in haberine göre, Crooks'un, partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Pittsburgh'un banliyösü Bethel Park'ta, miting alanının yaklaşık 56 kilometre güneyinde yaşayan Crooks'un, Pensilvanya'nın seçmen veri tabanında Cumhuriyetçi olarak yer almasına rağmen, 2021'de "Progressive Turnout Project" adında Demokrat görüşlü siyasi eylem komitesine 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Saldırganın babası Matthew Crooks, yetkililerle görüşene kadar oğlu hakkında konuşmayacağını kaydetti.