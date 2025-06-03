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Donald Trump, ABD'nin "daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun "daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını" açıklayarak, "Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız" dedi.

Dünya
  • 03.06.2025 10:59
  • Giriş: 03.06.2025 10:59
  • Güncelleme: 03.06.2025 11:02
Kaynak: AA
Donald Trump, ABD'nin "daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını" açıkladı
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Başkanı Donald Trump, ordunun, ülke tarihinde daha önce görülmemiş düzeyde silah stokladığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ordu yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti.

Ordunun "şimdiye kadarki en güçlü" durumunda olduğunu savunan Trump, ABD tarihinde daha önce görülmemiş seviyede silah stokladıklarını kaydetti.

Trump, silahlara ilişkin, "Umarım onları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız" ifadesini kullandı.

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