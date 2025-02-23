Donald Trump, Andrzej Duda ve Javier Milei ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Trump'ın, başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı kapsamında Milei ve Duda ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmelere ilişkin fotoğrafların yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.

Trump'ın Milei ile görüşmesinde de "Arjantin'in çığır açan ekonomik reformları" ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada Trump'ın Milei'yi Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.