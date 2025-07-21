Donald Trump, Barack Obama'yı 'tutukladı'

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama’nın gözaltına alınıp hapse atıldığı bir yapay zeka videosu paylaştı.

Trump’ın bu paylaşımı, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yayımladığı belgelerin ardından geldi. Gabbard, 19 Temmuz'da Obama ve ekibinin, 2016 seçimlerinde Rus parmağı olduğuna dair iddia üzerinde Trump’a karşı bir darbe planı hazırladığını öne süren bir rapor yayınlamıştı.

Gabbard, Obama döneminde görev yapmış bazı üst düzey isimleri, "Moskova'nın 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği" algısı oluşturmakla suçlamıştı. Delillerin Adalet Bakanlığına iletildiğini bildiren Gabbard, bu isimler hakkında cezai soruşturma başlatılması için girişimde bulunulduğunu kaydetmişti.

Trump da kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan Obama’nın gözaltına alınıp hapse atıldığı bir yapay zeka videosu paylaştı. Video Obama’nın "Kimse, özellikle de başkan kanunların üzerinde değildir" dediği bir kampanya konuşmasıyla başlıyor.

Yapay zeka klibinin arka planında Village People’ın "YMCA" şarkısı çalarken, Biden ve Pelosi gibi isimlerin aynı sloganı tekrarladığı sahneler yer alıyor.