Donald Trump: "Beceriksiz politikacılar yangınları söndürmenin yolunu bulamıyor"

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut yönetimi ve California'daki yetkilileri eleştirdi.

Trump, yangınların Los Angeles'ta şiddetini sürdürdüğünü belirterek, politikacıları suçladı.

Trump, “Beceriksiz politikacılar onları söndürmenin yolunu bulamıyor. Binlerce muhteşem ev yok oldu ve çok daha fazlası yakında kaybedilecek. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları bir türlü söndüremiyorlar. Bunların nesi var?” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARIN KALESİ DURUMUNDA

Los Angeles'ın bağlı olduğu California eyaletinde Trump'ın rakibi Demokratların adayı Kamala Harris ABD Başkanlık seçiminde oylamayı önde kapatmıştı.

Demokratların kalesi olarak bilinen California eyaletinde Cumhuriyetçiler 1998 yılından bu yana sadece bir kez Temsilciler Meclisi üyesi çıkarabildi.