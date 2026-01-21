Donald Trump, Davos'ta konuşuyor: Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşuyor.

Trump,burada yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmayacak halde" ifadelerini kullandı. Trump, Avrupa'nın iyi bir noktaya gitmediğini söyledi. Donald Trump'ın açıklamaları özetle şöyle:

"ABD'de dünyanın görmediği bir ekonomi göreceksiniz. Halk benden çok memnun. Avrupa'yı seviyorum ama Avrupa iyi bir noktaya gitmiyor. Bizim yaptıklarımızı takip ederek siz de başarabilirsiniz. ABD ekonomisi, IMF'nin öngördüğü büyüme oranının iki katı hızla ilerliyor. Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmayacak halde.

Avrupa başkentlerinde büyümenin tek yolu kamu harcamalarının artırılması, göçmen sayısının artırılması ve kirli işlerin başka yerlere gönderilmesi ve fosil enerjinin sahte yeşil enerji yerine konulması şeklindeydi.

Sürekli yapılmak istemeyen işleri başkalarının yapmasının istenmesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji politikalarını değiştirdim. Uykucu Joe Biden döneminde yeni doğalgaz projeleri yüzde 90 azalmıştı. Siz de düşünüyorsunuz neden benzin fiyatları arttı. Birçok yerde galonu 7 dolara çıkmıştı.

"VENEZUELA'DAN 50 MİLYON VARİL BENZİN ALDIK"

Benim liderliğimde Amerikan doğalgaz üretimi günde 130 bin varile çıktı. Sadece Venezuela'dan 50 milyon varil benzin aldık. Saldırı sonrasında büyük bir işbirliğine girdik. Saldırıdan sonra 'hadi anlaşalım' dediler. Ama Venezuela önümüzdeki 6 ay içerisinde, son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin liderliği de çok zekice davrandı ve böylece akaryakıt fiyatı birçok eyalette 2.5 doların altına indi. Yakın zamanda 2 doların da altına inmesini bekliyoruz. Kimsenin yıllardır görmediği fiyatlar bunlar.

"BİZ DÜŞTÜĞÜMÜZDE SİZ DE DÜŞERSİNİZ"

ABD, gezegenin ekonomik motorudur ve Amerika büyüdüğünde tüm dünya büyür. Tarih gösteriyor ki Amerika kötüye gittiğinde bütün dünya da kötüye gider. Biz düştüğümüzde siz de düşersiniz; biz yükseldiğimizde siz de yükselirsiniz.

Enerji santrallerini kapatmak yerine açıyoruz. Etkisiz ve zarar eden rüzgar türbinleri inşa etmek yerine, onları söküyoruz ve yenilerinin yapılmasına onay vermiyoruz. Bürokratları güçlendirmek yerine onları görevden alıyoruz ve onlar da gidip özel sektörde iş buluyorlar.

Yeşil enerji para kaybetmektir. Rüzgar tribünü her döndüğünde para kaybediyorsunuz. Almanya yüzde 20 daha az enerji üretiyor. Şimdiki şansölye bu sorunları çözmeye çalışıyor. Elektrik fiyatları da artmış durumda Avrupa'da. Birleşik Krallık'ta, ellerinde Kuzey Denizi var ve kullanamıyorlar. Düşenin Kuzey Denizi'ne sahipsiniz ve orası bitti diyorlar. Orada daha 500 yıllık petrol var ama çevresel açıdan bakıp bunu imkansız hale getiriyorlar. Çin, kömürle petrolle, doğalgazla çalışıyor, şimdi petrole de bakıyorlar. Tüm bu rüzgar tribünlerini satıp para kazanıyorlar.

GRÖNLAND AÇIKLAMASI

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biz olmasaydık hepiniz Almanca, biraz da Japonca konuşuyor olurdunuz. Ve Grönland'ı geri verdik, ve şimdi ne kadar da kıymet bilmezler. Şimdi hem ülkemiz hem dünya çok büyük risklerle karşı karşıya. Füzeler, şu anda bahsedemeyeceğim silahlar.

Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Sabvaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum.

Grönland, bu çok büyük az gelişmiş bir yer. Ve orası savunmasız kaldı. Orayı verdiğimiz dönem bu kadar kritik değildi. Uluslararası güvenliğimiz için ihtiyacımız var.

İstediğimiz Dünyayı korumak için sadece bir buz parçası. Onlar için verdiklerimiz karşısında çok az bir istek. Onların bizim yanımızda olup olmayacağına pek emin değilim.

"BİDEN, UKRAYNA'YA 350 MİLYAR VERDİ"

Bu NATO'ya bir tehdit olmayacaktır. NATO tarafından Amerika'ya hiç de adil davranılmamıştır.

Rusya-Ukrayna, 2020 Amerikan başkanlık seçimleri hileli olmasaydı bu savaş asla yaşanmayacaktı. 2020 seçimlerinin hileli olduğunu herkes biliyor artık.

Rekor oy aldım ama bana demediklerini bırakmadılar. Putin ile Ukrayna konusunu konuştuk, hiçbir şey yapmayacaktı. Biden 350 milyar dolar verdi Ukrayna'ya. Bunun böyle olacağını biliyordum.

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA "DEMİR KUBBE" UYARISI

Hindistan-Pakistan savaşını durdurdum. Azerbaycan-Ermenistan savaşını durdurduk. 35 yıldır süren bir savaştı. Vladimir, 'yaptığına inanamıyorum' dedi.

(İsrail’deki Demir Kubbe sistemi) Bunu İsrail için yaptık. Bu arada, Bibi’ye (İsrail Başbakanı Netanyahu) dedim ki, Bibi, Demir Kubbe'nin övgüsünü kendine mal etme. Bu bizim teknolojimiz, bizim eserimiz.

Tek istediğimiz Grönland. Tam hak, mülkiyet ve sahiplik. Çünkü onu savunmak için sahipliğe ihtiyacınız var. Bir kira sözleşmesiyle savunamazsınız. Birincisi, hukuken bu şekilde savunulabilir değil, hiçbir biçimde. İkincisi: psikolojik olarak, bir lisans anlaşmasını kim savunmak ister?

"İSTEDİĞİMİZ SADECE BİR BUZ PARÇASI"

Dünyayı korumak için bir buz parçasını (Grönland) istiyoruz ama vermiyorlar. Şimdi onların bir seçeneği var. Evet diyebilirler ve biz çok minnettar oluruz, ya da hayır diyebilirler ve biz bunu unutmayız.

Kanada, ABD sayesinde varlığını sürdürüyor. Bir dahaki sefere açıklama yaparken bunu unutma Mark.

Biden şunu itiraf etti. 8 milyondan fazla göçmen geldi. Ve yıllar sonra ABD ilk kez tersine göç vermiş oldu."