Donald Trump Dedeağaç’ı kapatacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ve Doğu Avrupa’ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanılan Yunanistan’daki Aleksandrupolis (Dedeağaç) askeri üssünü kapatacağı iddia edildi. Yunan Dimokratia gazetesi'nin haberinde, "Yeni dünya lideri, Putin ve Erdoğan'ın ortak talebini yerine getirerek müttefiki Miçotakis'i ‘avantajlardan mahrum bırakıyor’. ABD hükümeti, Yunanistan hükümeti tarafından Rusya'ya karşı Ukrayna'ya kuvvet ve silah sistemleri transferi için Biden yönetimine tahsis edilen Dedeağaç üssünün faaliyetine devam etmesinin uygulanabilirliği ve gerekliliğinin acilen gözden geçirilmesi talimatını verdi” ifadesi kullanıldı.

ABD ve Rusya arasında Ukrayna krizine ilişkin doğrudan görüşmelerin olumlu ve verimli olduğu kabul edildiğinden, Trump yönetiminin artık Moskova'ya karşı Kiev'e teçhizat ve personel göndermeyeceği kaydedilirken bu da Dedeağaç'taki ABD üssünün gereksiz görülebileceği anlamına geldiği belirtildi.

Gazete, konuyla ilgili şu değerlendirmeye yer verdi:

ABD yönetiminin böyle bir karar alması en çok, Ukrayna-Rusya krizinin başından beri Dedeağaç'ı hedef alan ve bu nedenle Yunanistan'ı Rusya'ya düşman ülkeler arasında sayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işine geliyor. Dedeağaç'taki ABD üssünün kaldırılması Ankara'yı da memnun edecek ve önemini arttıracak. Erdoğan hükümeti Dedeağaç üssünden duyduğu memnuniyetsizliği defalarca dile getirmiş ve üssün derhal kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Dedeağaç üssünün, Türkiye'nin savaş ve ticaret gemilerinin Karadeniz'e giriş ve çıkışını kontrol eden boğazlar üzerindeki tekelini büyük ölçüde etkisiz hale getirdiği savunulan yazıda, “Boğazları ve Türk makamlarını bypass ederek kuzeye doğru kara taşımacılığını kolaylaştıran Dedeağaç üssünden vazgeçilmesi, Ankara'nın askeri ve ticari gemilerin Karadeniz ve Ege'ye giriş ve çıkışları üzerindeki mutlak kontrolünü yeniden tesis edecek, ki Kiev ve Moskova buna itiraz edecek gibi görünmüyor” dendi.

Yunan hükümetinin, bu üssü sadece Ukrayna'daki savaşa pratik katkı olarak değil, aynı zamanda Washington'un Atina'yı ‘yakın ortak’ ve dolayısıyla ‘NATO'daki güçlü müttefik’ olarak tanıması şeklinde değerlendirdiği ifade edilen yazıda şu yoruma yer verildi:

Buna ek olarak, Dedeağaç'taki ABD üssü, Türkiye'nin Meriç'te Yunanistan'a karşı olası planlarına karşı Atina için bir ‘kalkan’ niteliğindeydi. Yunan iktidar ve muhalefet kendilerini, Dedeağaç'taki ABD üssünün ulusal çıkarlara uygun olup olmadığı ikilemine cevap vermek ve buna göre hareket etmek gibi zor bir durumda buldu. Sakin bir değerlendirmenin ardından Yunan siyasi partilerinin Dedeağaç üssünü muhafaza etmeyi gerekli bulmaları halinde, ister Amerikan ister Avrupalı olsun, üssü muhafaza etme nedenlerini ikna edici argümanlarla desteklemeleri gerekecek.

Yunan gazetesinin görüşüne göre, Trump'ın ABD askerlerini NATO'dan çekmeye karar vermesi ve bunun Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir Avrupa askeri bloğuna dönüşmesine yol açması ihtimali çok ciddiye alınmalı.