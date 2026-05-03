Donald Trump, Dünya Kupası konusunda da çark etti

Dünya Kupası öncesinde İran’ın turnuvaya katılımı üzerinden başlayan tartışmada, ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı. Aylar önce güvenlik gerekçesiyle İran’ın katılımına mesafeli yaklaşan Trump, son açıklamasında “oynasalar da olur” ifadelerini kullandı.

30 Nisan’da FIFA Kongresi’nin açılışında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise tartışmaya net bir yanıt verdi.

Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen organizasyonda Infantino, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılacağını ve ABD’de maç oynayacağını açık biçimde dile getirdi.

"OYNASALAR DA OLUR"

Aynı gün Oval Ofis’te konuşan Trump, Infantino’nun sözlerine atıf yaparak, “Bunu söylediyse tamam. Oynasalar da olur” dedi.

Daha önce mart ayında yaptığı açıklamada İran’ın güvenliği açısından turnuvaya katılımını uygun bulmadığını belirten Trump’ın bu değişimi dikkat çekti.

İRAN HEYETİ YER ALMADI

Öte yandan kongrede İran heyetinin yer almaması da gündeme yansıdı. FIFA’ya üye 211 federasyon arasında yoklama sırasında yalnızca İran’dan yanıt alınmadı.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ve beraberindeki heyetin, geçerli vizelerine rağmen Kanada’da sorun yaşadığı ve organizasyona katılmadığı bildirildi. FIFA, İran heyetiyle daha sonra Cenevre’de görüşme planladığını açıkladı.

FİLİSTİN'DEN TEPKİ

Kongrede öne çıkan bir diğer başlık ise Filistin-İsrail gerilimi oldu. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, sahnede İsrail temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek tepki gösterdi.

Kongrenin sonunda Infantino, 2027’de yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı. FIFA Başkanı ayrıca 2027-2030 dönemi için 14 milyar dolarlık gelir hedefi öngördüklerini belirtti.