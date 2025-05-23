Donald Trump duyurdu: "Rusya-Ukrayna esir takası kısa sürede uygulamaya girecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin anlaşmanın sağlandığını ve uygulamaya gireceğini söyledi.

Trump, Truth Social platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek" diyen Trump, Rusya ve Ukrayna'yı müzakereler dolayısıyla tebrik etti.

Trump, esir takasının daha geniş çaplı gelişmelere vesile olabileceğini işaret etti.

İstanbul barış müzakerelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türkiye heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

Dün (22 Mayıs Perşembe) Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 1000'er kişilik esir takası için Rusya tarafından listeyi aldıklarını açıklamıştı.