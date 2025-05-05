Donald Trump: Erdoğan'la ilişkim mükemmeldi, talebim üzerine Brunson'ın hemen ABD'ye dönmesine yardımcı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Truthsocial platformundan görüşmeyle ilgili bilgi veren Trump, "Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim mükemmeldi. Birçok konuda yakın bir şekilde birlikte çalıştık, bunlardan biri de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'ın talebim üzerine hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesine yardımcı olmasıydı" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile Rusya/Ukrayna ile Savaş, Suriye, Gazze ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok konu hakkında çok iyi ve üretken bir telefon görüşmesi yaptım. Cumhurbaşkanı beni ileride bir tarihte Türkiye'ye davet etti ve kendisi de Washington, DC'ye gelecek. Başkanlık yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim mükemmeldi. Birçok konuda yakın bir şekilde birlikte çalıştık, bunlardan biri de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'ın talebim üzerine hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesine yardımcı olmasıydı. Her durumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya ve Ukrayna arasındaki gülünç ama ölümcül Savaşın HEMEN sona ermesi için çalışmayı dört gözle bekliyorum!"