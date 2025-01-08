Donald Trump: "Erdoğan, saygı duyduğum biri, onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum”

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'den asker çekme ve ülkedeki gidişatla ilgili süreçte Türkiye'nin önemini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine değindi.

TRUMP'TAN SURİYE YORUMU

Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Suriye'de IŞİD'i yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini belirterek, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın öneminin altını çizdi.

Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu kaydeden Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Trump, “Suriye’de yaşananlara bakarsanız, Rusya ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki bir adam; adamlarını oraya farklı biçim ve isimler altında gönderdi. Onlar da gidip orada kontrolü ele geçirdiler” dedi.