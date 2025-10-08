Donald Trump: Gazze anlaşması için bu hafta sonu Ortadoğu'ya gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes anlaşmasının "çok yakın" olduğunu belirterek, bu süreçte diplomatik çabalara katkı sağlamak amacıyla Cumartesi günü Ortadoğu'ya gidebileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Trump, Mısır'da süren müzakerelere ilişkin ekibinden bilgi aldığını ve gelişmeleri yerinde takip etmeye hazır olduğunu ifade etti.