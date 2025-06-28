Donald Trump: Gazze’de ateşkes haftaya olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes olabileceğini bildirdi.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde ateşkesin "önümüzdeki hafta içinde" sağlanabileceğini söyledi.

Ateşkes ve rehine anlaşması için çalışan kişilerle görüştüğünü belirten Trump, bölgede yaşanan insani krize dikkat çekerek, Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) 30 milyon dolar bağışta bulunduklarını duyurdu. "Gazze’de korkunç bir durum yaşanıyor… ve biz o bölgeye çok miktarda para ve yiyecek sağlıyoruz çünkü mecburuz,"diyen Trump, yardım paketlerinin bazılarının kötü niyetli kişilerce çalındığını, ancak GHF’nin yeni sisteminin bu durumu önemli ölçüde engellediğini ifade etti.