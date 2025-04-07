Donald Trump, gümrük vergilerini savundu: "İnsanlar ABD için çok güzel bir şey olduğunu anlayacaklar"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ticaretteki finansal açıklarını gidermenin tek yolunun gümrük vergileri olduğunu savundu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan, ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama yaptı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bu ülkelerle olan ticaret fazlalığının ABD'nin yükünü arttırdığını savunan Trump, bunu hızlıca tersine çevireceğini belirterek, "Bir gün insanlar tarifelerin ABD için çok güzel bir şey olduğunu anlayacaklar" ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Çin, Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkeyle büyük finansal açığımız var. Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar getiren tarifeler" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin, ABD Başkanı Trump'ın uygulayacağı gümrük vergilerini müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini kaydetmişti.

TRUMP'IN UYGULADIĞI GÜÖRÜK VERGİLERİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere eşi benzeri görülmemiş gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 gümrük vergisi getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Öte yandan, pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.