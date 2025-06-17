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Donald Trump: Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli!

ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes derhal Tahran'ı boşaltmalıdır!" dedi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İran anlaşmayı imzalamalıydı. Ne utanç verici ve insan hayatının israfı" ifadelerini kullandı.

Dünya
  • 17.06.2025 01:37
  • Giriş: 17.06.2025 01:37
  • Güncelleme: 17.06.2025 01:43
Kaynak: Haber Merkezi
Donald Trump: Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli!
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes derhal Tahran'ı boşaltmalıdır!" dedi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İran anlaşmayı imzalamalıydı. Ne utanç verici ve insan hayatının israfı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklaması şöyle:

"İran, imzalamalarını söylediğim "anlaşmayı" imzalamalıydı. Ne utanç verici ve insan hayatının israfı. Basitçe ifade etmek gerekirse, İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ. Bunu defalarca söyledim! Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli!"

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