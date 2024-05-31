Donald Trump hüküm giyerse ABD Başkanı seçilebilir mi?

ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen Donald Trump'ın suçlu bulunması ve olası hapis cezası kararı, başkanlık seçimlerine girmesine engel olmayacak. Trump'ın başkan olarak seçilip seçilemeyeceği sorusuna cevap arayan CNN, "Kısaca evet" yanıtına ulaştı.

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın New York'taki "sus payı" davasında suçlu bulunmasının ardından ABD başkanlık seçimlerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağı 11 Temmuz'da belli olacak.

BAŞKANLIK YARIŞINI ETKİLEMİYOR

Trump'ın suçlu bulunmasının ardından başkanlık seçimlerinde yarışıp yarışamayacağı merak edildi.

Söz konusu durum, Trump'ın başkanlık seçiminde yarışmasına engel teşkil etmiyor.

"İTİRAZ SÜRECİ TAMAMLANANA KADAR CEZAEVİNE GİRMEZ"

Economist'in haberinde "Trump, bir ihtimal hapis cezası alsa bile itiraz süreci tamamlanana kadar cezaevine gitmez. Bu, Trump'ın içinde bulunduğu dev hukuki tehlike göz önüne alındığında oldukça iyi bir noktada olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Trump'a açılan diğer 3 davanın daha önemli olduğuna dikkati çeken Economist ancak bu davalarda kasımdan önce mahkeme sürecinin başlamayacağını bildirdi.

Politico sitesinin konuya ilişkin haberinin "Belirsiz bir siyasi etki" ara başlığıyla verilen kısmında, Trump'ın "sus payı" davasındaki mahkumiyetinin, 2024 başkanlık seçimindeki beklentileri "büyük ölçüde" değiştireceğine yönelik "çok az" kanıt olduğuna değinildi.

HÜKÜM GİYERSE BAŞKAN SEÇİLEBİLİR Mİ?

Trump hüküm giyerse bunun ABD Başkanı seçilmesi durumunda teknik olarak bir engel teşkil etmediğine dikkat çeken ABC News, "Ancak böyle bir durumda cezaevinde bulunursa durum işte o zaman karmaşık hale gelebilir." ifadelerini kullandı.

ABC News, kararın, ABD'de bölünmelere neden olabileceği değerlendirmesinde de bulundu.

Suçlu bulunan ve hüküm giyme olasılığıyla karşı karşıya olan Trump'ın başkan olarak seçilip seçilemeyeceği sorusuna cevap arayan CNN, "Kısaca evet" yanıtına ulaştı.

California Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden Richard Hasen, ülke anayasasında suçlu birinin ülkenin en yüksek makamına aday olmasına engel teşkil eden bir maddenin bulunmadığını söyledi. Hasen, "Yasal olarak Trump'ın adaylık durumunu değiştiren bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CNN, Trump'ın kasımda yapılacak ABD başkanlık seçiminde oy kullanıp kullanamayacağına ilişkin "Bu tamamen hapis cezası alıp almamasına bağlı bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Yaklaşık 6 hafta boyunca New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında Trump, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Aleyhinde devam eden 3 ayrı davada Trump, "gizli belgeleri saklamak", "seçim sonuçlarına müdahale etmeye çalışmak" ve Georgia eyaletinde süren "seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.