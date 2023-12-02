Donald Trump'ın hayatı film oluyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatı beyaz perdeye taşınacak. Trump'ı canlandıracak ismin Marvel filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Sebastian Stan olacağı belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hayatının beyaz perdeye taşınacağı bir film geliyor.

Marvel filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Sebastian Stan'ın, Trump'ı canlandıracağı belirtiliyor. Deadline'ın haberine göre, "The Apprentice" adını taşıyacak olan yapımın yönetmenliğini Cannes ödüllü İranlı Ali Abbasi üstlenecek.

HBO imzalı Succession dizisinde rol alan Emmy ve Altın Küre ödüllü Jeremy Strong ve Oscar'a aday gösterilen Maria Bakalova da filmin kadrosunda yer alacak.

Film Trump'ın 70'li ve 80'li yıllarda New York'ta gayrimenkul imparatorluğu kurma serüvenini ve avukat Roy Cohn ile ilişkisini konu alacak.

Strong filmde Cohn'u, Bakalova ise Trump'ın ilk eşi Ivana'yı canlandıracak. Trump ile Ivana 1992 yılında boşandı. Filmin senaryosunu ise Gabriel Sherman üstlenecek.