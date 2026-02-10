Donald Trump'ın hedefinde bu kez de sporcular var

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sırasında yaşanan siyasi tartışmalara bir destek de ABD’li snowboardcu Chloe Kim’den geldi. Kim, ülkedeki siyasi duruma ilişkin görüşlerini paylaşan serbest stil kayakçı Hunter Hess’e destek verdi.

Olimpiyatlar sırasında basın mensuplarına konuşan Kim, sporcuların düşüncelerini ifade etme hakkına vurgu yaparak şunları söyledi:

"İNANDIĞIMIZ ŞEYLER İÇİN KONUŞMALIYIZ"

“Bence sevgi ve şefkatle hareket etmeliyiz. Donald Trump onları sindirmeye çalışabileceğini bilseler bile inandıkları şeyler için konuşmaktan çekinmeyen birçok olimpiyat sporcusu olmasına çok sevindim” ifadelerini kullandı.

Güney Kore göçmeni bir ailenin kızı olduğunu hatırlatan Kim, birlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Böyle anlarda birleşmemiz ve yaşananlar karşısında birbirimizi savunmamız çok önemli. ABD’yi temsil etmekten gerçekten gurur duyuyorum. ABD, aileme çok fazla fırsat verdi ancak bence yaşananlar hakkında fikirlerimizi dile getirme hakkımız da var.”

"KARMAŞIK DUYGULAR"

Hunter Hess, daha önce yaptığı açıklamada ABD’yi temsil etmenin kendisi için “karmaşık duygular” yarattığını belirtmiş, mevcut siyasi gelişmeler nedeniyle bunun “biraz zor” olduğunu ifade etmişti.

Hess, “Sadece bayrağı taşıyor olmam, ABD’de olup biten her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmiyor” demişti.

Bu açıklamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Hess’i hedef alarak sert ifadeler kullanmıştı. Trump paylaşımında, Hess’in ülkesini temsil etmediğini söylemesini eleştirerek, böyle bir sporcunun milli takımda yer almaması gerektiğini savunmuştu.