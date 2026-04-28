Donald Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na dair yeni bir açıklama yaptı.

Trump paylaşımında "İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı'nı bir an önce açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.