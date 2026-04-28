Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Donald Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, "İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı'nı bir an önce açmamızı istiyorlar" paylaşımında bulundu.

Dünya
  • 28.04.2026 16:43
  • Giriş: 28.04.2026 16:43
  • Güncelleme: 28.04.2026 16:49
Kaynak: Dış Haberler
Donald Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na dair yeni bir açıklama yaptı.

Trump paylaşımında "İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı'nı bir an önce açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol