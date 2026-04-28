Donald Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
ABD Başkanı Donald Trump, "İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı'nı bir an önce açmamızı istiyorlar" paylaşımında bulundu.
Kaynak: Dış Haberler
