Donald Trump: İran tamamen yenildi ama medya başarımızı anlatmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'ın 'tamamen yenildiğini' ve anlaşmaya çalıştığını öne sürdü.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, masadaki şartların kendisi için 'kabul edilebilir olmadığını' ifade etti.

"MEDYA BAŞARIMIZI ANLATMAKTAN NEFRET EDİYOR"

ABD'nin 'oldukça başarılı bir savaş geçirdiğini' ancak medyanın bunu göstermediğini iddia eden Trump, "Yalan haber medyası, ABD ordusunun İran’a karşı ne kadar iyi bir iş çıkardığını söylememden nefret ediyor" dedi.

Trump’ın bu açıklaması, İran’ın ekonomik can damarı olan Hark Adası’na düzenlenen geniş çaplı hava saldırısının ardından geldi.

Trump, bu saldırıda Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin imha edildiğini belirterek, "Silahlarımız dünyanın gördüğü en gelişmiş silahlardır" demişti.