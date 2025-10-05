Donald Trump: İsrail, Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze'de "ilk çekilme hattını" kabul ettiğini ve bu hattın Hamas’la paylaşıldığını açıkladı. Trump, Hamas’ın onay vermesi halinde ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ve rehine ile tutuklu değişiminin başlayacağını belirtti.

Trump’ın paylaşımında, Filistin toprakları üzerinde sarı çizgiyle gösterilen bir Gazze haritası da yer aldı. Harita, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin yarısından fazlasını kontrol etmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Trump, bu çekilmenin ilk aşama olduğunu, ilerleyen süreçte geri çekilmenin diğer adımları için koşulların oluşturulacağını ifade etti.