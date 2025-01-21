Donald Trump kararnamelere hızlı başladı: Kongre baskını affı ve Meksika sınırında acil durum ilanı

Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı.

Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor” dedi.

Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan ‘Proud Boys’ adlı grubun lideri Enrique Tarrio da bulunuyor. 42 yaşındaki Tarrio, Kongre baskınındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarrio, 6 Ocak baskını davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçti.

ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı uygulaması sonlandırıldı. Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sonlandırdı.

Trump, Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ABD’nin çekilmesini de öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ayrıca ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi.

KÜBA, TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNE ALINDI

Trump, Küba'yı ‘teröre destek veren ülkeler’ listesine yeniden ekledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamelerden birinin Biden yönetimi döneminde imzalanan 78 kararname ve yürütmenin iptal edilmesini öngördüğü bildirildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trump'ın bu kararına tepki gösterdi.