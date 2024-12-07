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Donald Trump, kripto paradan sorumlu ismi açıkladı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, ‘Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı’ olarak görev yapacağını açıkladı.

Dünya
  • 07.12.2024 10:09
  • Giriş: 07.12.2024 10:09
  • Güncelleme: 07.12.2024 10:11
Kaynak: DHA
Donald Trump, kripto paradan sorumlu ismi açıkladı

ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, girişimci ve yatırımcı David Sacks'ın, 'Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı' olarak görev yapacağını duyurdu. Donald Trump açıklamasında, "Sacks, yasal bir çerçeve üzerinde çalışacak, böylece kripto endüstrisi istediği netliğe sahip olacak ve ABD'de gelişebilecek" ifadelerini kullandı.

Sacks'ın ayrıca Başkanlık Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi'nin başında olacağını belirten Trump, Sacks'ın 25 yıldır Silikon Vadisi'ndeki ‘en ikonik şirketlerden bazılarını kuran ve bunlara yatırım yapan son derece başarılı bir girişimci ve yatırımcı’ olduğunu ifade etti.

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